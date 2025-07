In diesem Jahr feierten circa 1.000 Menschen auf der „Italienischen Rocknacht“ in Kail. Doch wie kam die Veranstaltung 1999 erstmals zustande und wie viel Aufwand steckt dahinter? Unsere Zeitung hat bei Philipp Berens, dem Veranstalter, nachgefragt.

Kail. Grün, Weiß, Rot: Diese Farben finden sich nicht nur in der Flagge von Italien, sondern auch im Wappen der Gemeinde Kail wieder. Das fiel auch dem damaligen Vorstand des Fördervereins Freiwillige Feuerwehr auf, der zu dieser Zeit ein neues Konzept für das jährliche Dorffest suchte. Schnell war klar: Es soll eine „Italienische Rocknacht“ werden, so Philipp Berens, der Veranstalter und Vorsitzende des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Kail. Nachdem kurz darauf die passende Show- und Partyband namens „Inflagranti“ aus dem Saarland gefunden wurde, fand in Kail im Jahre 1999 die erste „Italienische Rocknacht“ statt.

Seither wechseln sich der Musikverein und die Freiwillige Feuerwehr in Kail mit der Organisation des Dorffestes ab. „Auch, wenn viele Dinge mittlerweile zur Routine geworden sind, beschäftigt uns die Vorbereitung das ganze Jahr“, so Philipp Berens zum Aufwand der Veranstaltung. Denn auch die Umsetzung von Neuerungen muss geplant sein, wie in diesem Jahr die Möglichkeit, mit Karte bezahlen zu können. Doch mittlerweile sind die Helfer im Dorf ein eingespieltes Team und das hebt Philipp Berens auch hervor: „Das Fest steht und fällt mit den zahlreichen Helfern aus der Dorfgemeinschaft, ohne die die ´Italienische Rocknacht` gar nicht möglich wäre.“

Veranstaltung lebt von italienischem Flair und familiärer Atmosphäre

Und die Mühe des circa 300-Einwohner-Dorfes lohnt sich: Mittlerweile finden sich alle zwei Jahre circa 1.000 Gäste auf dem Fest zusammen, um gemeinsam die „Italienische Rocknacht“ zu feiern. Die jungen und alten Besucher erfreuen sich aber nicht nur an dem Wein und dem guten italienischen Essen der Pizzeria „La Mula“ aus Treis-Karden, sondern vor allem an der Musik. Die auf der Rocknacht etablierten Show- und Partyband „Inflagranti“ kennt ihr Publikum nach all den Jahren sehr gut und schafft so eine Atmosphäre des Miteinanders.