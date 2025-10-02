Unfallschwerpunkt entschärfen Die Ampel in Ulmen steht – und der Verkehr läuft gut 02.10.2025, 15:00 Uhr

i Seit dem 28. August steht an dem Unfallschwerpunkt am Einmündungsbereich der B257 und L101 bei Ulmen eine Ampel. Nina Legler

Alleine in diesem Jahr ereigneten sich am Unfallschwerpunkt in Ulmen drei Verkehrsunfälle. Um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern, steht dort seit Ende August eine Ampel. Stadtbürgermeister Thomas Kerpen zieht eine erste Bilanz.

Endlich steht die lang ersehnte Ampelanlage am Einmündungsbereich der B257 und L101 bei Ulmen. Seit dem 28. August regelt sie den Verkehr an dem hoffentlich ehemaligen Unfallschwerpunkt.Alleine in diesem Jahr kam es an der genannten Stelle schon zu drei Unfällen, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) auf Anfrage mitteilt.







