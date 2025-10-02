Alleine in diesem Jahr ereigneten sich am Unfallschwerpunkt in Ulmen drei Verkehrsunfälle. Um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern, steht dort seit Ende August eine Ampel. Stadtbürgermeister Thomas Kerpen zieht eine erste Bilanz.
Lesezeit 2 Minuten
Endlich steht die lang ersehnte Ampelanlage am Einmündungsbereich der B257 und L101 bei Ulmen. Seit dem 28. August regelt sie den Verkehr an dem hoffentlich ehemaligen Unfallschwerpunkt.Alleine in diesem Jahr kam es an der genannten Stelle schon zu drei Unfällen, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) auf Anfrage mitteilt.