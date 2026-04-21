Der Besitzer der ehemaligen Gaststätte „Zur Linde“ hat der Partei den Mietvertrag zum Ende des Sommers gekündigt. Warum es dazu kam und was er nun darin vorhat.
Lesezeit 2 Minuten
Es ist eine Ansicht, die viele Gonzerather ärgert: Inmitten des Dorfes, an zentraler Lage, direkt an der viel befahrenen Ortsdurchfahrt, befindet sich die ehemalige Gaststätte „Zur Linde“. Das Namensschild der Gaststätte ist längst verschwunden. Stattdessen hängen in den großen Fenstern des früheren Restaurants große blaue Plakate mit Konterfeien von Politikern.