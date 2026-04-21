Raus aus Gonzerath
Die AfD muss Domizil im Hunsrück verlassen
Das ehemalige Gasthaus „Zur Linde“ in Gonzerath dient der AfD als Wahlkreisbüro ihres Bundestagsabgeordneten und als Treffpunkt
Das ehemalige Gasthaus „Zur Linde“ in Gonzerath dient der AfD als Wahlkreisbüro ihres Bundestagsabgeordneten und als Treffpunkt der Partei für Veranstaltungen.
Christoph Strouvelle

Der Besitzer der ehemaligen Gaststätte „Zur Linde“ hat der Partei den Mietvertrag zum Ende des Sommers gekündigt. Warum es dazu kam und was er nun darin vorhat.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist eine Ansicht, die viele Gonzerather ärgert: Inmitten des Dorfes, an zentraler Lage, direkt an der viel befahrenen Ortsdurchfahrt, befindet sich die ehemalige Gaststätte „Zur Linde“. Das Namensschild der Gaststätte ist längst verschwunden. Stattdessen hängen in den großen Fenstern des früheren Restaurants große blaue Plakate mit Konterfeien von Politikern.

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