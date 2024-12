Traditionsbäckerei schließt Die Ära der Cochemer Mosel-Rieslingstollen endet 16.12.2024, 06:00 Uhr

i Gregor Fuhrmann aus Cochem ist seit 50 Jahren Bäcker an der Mosel. Bevor er sich am 21. Dezember in den Ruhestand verabschiedet, gibt es noch ein letztes Mal sein beliebtes Weihnachtsgebäck, die Mosel-Rieslingstollen. Unsere Reporterin Hannah Klein war dabei. Kevin Ruehle

Gregor Fuhrmann ist seit fast 50 Jahren Bäcker in Cochem. Mit seinem Ruhestand schließt eine der letzten handwerklichen Bäckereien der Region. Zum letzten Mal heizt er nun seinen Ofen für die beliebten Rieslingstollen an – unsere Zeitung war dabei.

Noch liegt die Dunkelheit der bald endenden Nacht über Cochem. Die Schornsteine der Häuserreihen dampfen in der eisigen Kälte. Es ist ruhig, kein Mensch ist um diese Tageszeit in der Ellerer Straße zu sehen. Es ist noch nicht einmal 6 Uhr an diesem Wintermorgen – doch in einem Haus, da brennt bereits seit einigen Stunden Licht.

