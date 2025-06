Bei der nächsten Kulturveranstaltung im historischen Winzerhaus in Zell-Merl kommen Wortakrobaten zum Zug. Der Verein seitwärts-aufwärts lädt zum ersten Mal zu einem Dichterwettstreit ein. Was es damit auf sich hat.

Im historischen Winzerhaus in Spay 25 im Zeller Stadtteil Merl wird es kreativ und emotional. Der Verein seitwärts-aufwärts lädt am Samstag, 7. Juni, zu einem doppelten kulturellen Highlight ein. Ab 18 Uhr können Besucher die aktuelle Kunstausstellung im Gutshaus erkunden, bevor um 20 Uhr Dichter im Gewölbekeller des Hauses miteinander in einen Wettstreit, einen sogenannten Poetry-Slam, treten. Ein Poetry-Slam ist ein kreativer Wettkampf, bei dem Dichterinnen und Dichter ihre selbst verfassten Texte vor Publikum präsentieren. „Die Performances sind oft emotional, humorvoll und tiefgründig, wobei das Publikum die Beiträge bewertet und so den Sieger oder die Siegerin bestimmt. Es ist eine einzigartige Gelegenheit, zeitgenössische Poesie live zu erleben und die Vielfalt der Stimmen und Themen zu entdecken“, erklärt Mitveranstalter Jan Pauly.

Für den Abend konnte das Team vom Kulturraum Trier gewonnen werden. Moderiert wird der Dichterwettstreit von Stefan Klaus, in der Szene als Don Esteban bekannt. Mit seiner humorvollen und sympathischen Art führt er durch den Abend und sorgt für eine lockere Atmosphäre, teilt Pauly mit.

„Ich finde, Poetry-Slam bietet den geeigneten Rahmen, um über Probleme des Alltags zu sprechen.“

Hannah May

Eine der Dichterinnen beziehungsweise Slammerinnen ist Hannah May aus Trier. Die 22-Jährige berührt mit ihrer ehrlichen und gefühlvollen Art das Publikum. „Geschrieben habe ich schon früher, aber mit dem Poetry-Slam habe ich erst vor zwei Jahren angefangen“, sagt sie. In ihren Büchern, die im Selbstverlag erschienen sind, stehen Alltagsprobleme im Fokus. Beim Dichten widmet sich die Triererin ernsten Themen. Psychische Gesundheit ist zum Beispiel eins davon, aber auch andere Themen, die viele Menschen bewegen und angehen, oder auch die Frage nach der eigenen Identität gehören dazu. „Ich finde, Poetry-Slam bietet den geeigneten Rahmen, um über Probleme des Alltags zu sprechen“, sagt sie. Der Dichterwettbewerb in Merl ist für sie nicht der erste Wettbewerb dieser Art. Im vorigen Jahr hat Hannah May an den Rheinland-Meisterschaften teilgenommen und wird es auch in diesem Jahr wieder tun. „Die Texte dafür sind allerdings noch nicht zu Papier gebracht“, gesteht sie.

Wortkunst steht im Fokus

Auf der Dichterbühne in Merl stehen neben May auch Mark Heydrich aus Saarbrücken, der mit seiner ungewöhnlichen Mischung aus Prosa und Wortkunst begeistert, sowie Elli Germann, die mit ihrer humorvollen Bühnenpräsenz und kreativen Texten für gute Laune sorgt. Die Gäste dürfen also gespannt sein.

Der Eintritt zu der Veranstaltung kostet 15 Euro und ist sowohl im Vorverkauf (inklusive VVK-Gebühr) als auch an der Abendkasse erhältlich. Tickets können unter www.seitwaerts-aufwaerts.de erworben werden.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation von seitwärts-aufwärts e.V., Kunstraum Hombyo, temporary room, Spay25 und haus in spay und wird gefördert vom Kultursommer Rheinland-Pfalz sowie der Sparkasse Mittelmosel.