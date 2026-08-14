Es ist der zweite große Waldbrand an diesem Tag in Rheinland-Pfalz. Im Tal der wilden Endert, Deutschlands schönster Wanderweg, ist auf Höhe der Schneidersmühle ein Feuer ausgebrochen.
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Zwischen Büchel und Greimersburg bekämpfen am Freitagnachmittag Feuerwehren aus der Region einen Waldbrand. Etwa 5000 Quadratmeter Wald brennen gegen 18:30 Uhr, schätzt die Feuerwehr mit Blick auf Bilder aus einem Polizeihubschrauber. Die Wehren haben die Einsatzleitung an einer Deponie in Faid eingerichtet, knapp zwei Kilometer vom Brandherd entfernt.