Einsatz im Enderttal
Deutschlands schönster Wanderweg brennt
Waldbrand im Tal der wilden Endert. Zwischen Büchel und Greimersburg bekämpft die Feuerwehr einen Großbrand.
Waldbrand im Tal der wilden Endert. Zwischen Büchel und Greimersburg bekämpft die Feuerwehr einen Großbrand.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Es ist der zweite große Waldbrand an diesem Tag in Rheinland-Pfalz. Im Tal der wilden Endert, Deutschlands schönster Wanderweg, ist auf Höhe der Schneidersmühle ein Feuer ausgebrochen.

Lesezeit 2 Minuten
Zwischen Büchel und Greimersburg bekämpfen am Freitagnachmittag Feuerwehren aus der Region einen Waldbrand. Etwa 5000 Quadratmeter Wald brennen gegen 18:30 Uhr, schätzt die Feuerwehr mit Blick auf Bilder aus einem Polizeihubschrauber. Die Wehren haben die Einsatzleitung an einer Deponie in Faid eingerichtet, knapp zwei Kilometer vom Brandherd entfernt.
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