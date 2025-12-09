Kunst in Ediger-Eller Deutsche Weinkönigin Anna Zenz gibt´s als Stahlskulptur Ulrike Platten-Wirtz 09.12.2025, 12:00 Uhr

i Auf der Mauer vor dem elterlichen Weingut von Anna Zenz in Ediger-Eller hat Dorfschmied Rudolf Franzen der Deutschen Weinkönigin ein Denkmal aus Cortenstahl gesetzt. Rudolf Franzen

In seinem Heimatort Ediger-Eller ist Dorfschmied Rudolf Franzen für seine Kreativität bekannt. Jetzt hat er der Deutschen Weinkönigin Anna Zenz ein Denkmal aus Cortenstahl gesetzt.

Die Idee, für die aus Ediger-Eller stammende amtierende Deutsche Weinkönigin Anna Zenz eine Skulptur aus Metall zu gestalten, hatte Rudolf Franzen schon, als die junge Frau noch Moselweinkönigin war. „Als dann aber feststand, dass Anna zur Deutschen Weinkönigin gewählt wurde, habe ich sofort angefangen zu bauen“, schmunzelt Franzen.







