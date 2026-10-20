Hundesportverein Düngenheim Deutsche Fährtenhunde-Meisterschaft kommt in die Eifel Kim Fauss 20.10.2026, 16:00 Uhr

i Im Eifelort Düngenheim kämpfen Ende Oktober die besten Fährtenhunde Deutschlands um den Titel des Deutschen Meisters. Besonders gut als Suchhund eignen sich Hunderassen wie Schäferhunde oder Border Collies – aber eigentlich kann das jeder Hund, ist sich Rudolf Bröhl-Heiligenberg, Vorsitzender des HSV Düngenheim, sicher. Rudolf Bröhl-Heiligenberg

Erstmals trägt der Hundesportverein Düngenheim die Bundesmeisterschaften der Fährtenhunde aus. Wie werden sich die Vierbeiner auf unbekanntem Gelände schlagen? Rudolf Bröhl-Heiligenberg erklärt, welche Anforderungen auf die Teilnehmer warten.

Ende Oktober treffen in Düngenheim die 30 besten Fährtenhunde aus 17 Landesverbänden des Deutschen Verbands der Gebrauchshundsportvereine (DVG) aufeinander. In der kleinen Ortsgemeinde treten sie in der Bundessiegeprüfung gegeneinander an. Wer kann sich beim Fährtenlesen in der Eifel beweisen und wird am Ende Deutscher Meister?







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