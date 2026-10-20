Erstmals trägt der Hundesportverein Düngenheim die Bundesmeisterschaften der Fährtenhunde aus. Wie werden sich die Vierbeiner auf unbekanntem Gelände schlagen? Rudolf Bröhl-Heiligenberg erklärt, welche Anforderungen auf die Teilnehmer warten.
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Ende Oktober treffen in Düngenheim die 30 besten Fährtenhunde aus 17 Landesverbänden des Deutschen Verbands der Gebrauchshundsportvereine (DVG) aufeinander. In der kleinen Ortsgemeinde treten sie in der Bundessiegeprüfung gegeneinander an. Wer kann sich beim Fährtenlesen in der Eifel beweisen und wird am Ende Deutscher Meister?