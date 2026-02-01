Die Arbeitslosigkeit im Kreis Cochem-Zell ist im Januar auf 4,9 Prozent gestiegen. Laut Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen ist diese Entwicklung vor allem saisonbedingt – mit Aussicht auf Entspannung zum Start der Tourismussaison.
Cochem-Zell. Zum Jahresbeginn ist im Kreis Cochem-Zell die Arbeitslosigkeit deutlich angestiegen. Dies zeigen die aktuellen Zahlen der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen. Danach waren zum Monatsende 1689 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, das sind 243 mehr als im Dezember und 23 mehr als vor einem Jahr.