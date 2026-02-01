Arbeitslosigkeit steigt
Deutlich mehr Arbeitslose im Januar im Kreis
Im Kreis Cochem-Zell zählt die Agentur für Arbeit derzeit 1689 arbeitslose Menschen. Im Vergleich zum Vormonat ist die Arbeitslosenquote um 0,7 Prozentpunkte gestiegen, von 4,2 auf 4,9 Prozent.
Kevin Rühle. Kevin Rühle/Archiv

Die Arbeitslosigkeit im Kreis Cochem-Zell ist im Januar auf 4,9 Prozent gestiegen. Laut Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen ist diese Entwicklung vor allem saisonbedingt – mit Aussicht auf Entspannung zum Start der Tourismussaison.

Lesezeit 2 Minuten
Cochem-Zell. Zum Jahresbeginn ist im Kreis Cochem-Zell die Arbeitslosigkeit deutlich angestiegen. Dies zeigen die aktuellen Zahlen der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen. Danach waren zum Monatsende 1689 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, das sind 243 mehr als im Dezember und 23 mehr als vor einem Jahr.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellWirtschaft

