Arbeitslosigkeit steigt Deutlich mehr Arbeitslose im Januar im Kreis Dieter Junker 01.02.2026, 12:00 Uhr

i Im Kreis Cochem-Zell zählt die Agentur für Arbeit derzeit 1689 arbeitslose Menschen. Im Vergleich zum Vormonat ist die Arbeitslosenquote um 0,7 Prozentpunkte gestiegen, von 4,2 auf 4,9 Prozent. Kevin Rühle. Kevin Rühle/Archiv

Die Arbeitslosigkeit im Kreis Cochem-Zell ist im Januar auf 4,9 Prozent gestiegen. Laut Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen ist diese Entwicklung vor allem saisonbedingt – mit Aussicht auf Entspannung zum Start der Tourismussaison.

Cochem-Zell. Zum Jahresbeginn ist im Kreis Cochem-Zell die Arbeitslosigkeit deutlich angestiegen. Dies zeigen die aktuellen Zahlen der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen. Danach waren zum Monatsende 1689 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, das sind 243 mehr als im Dezember und 23 mehr als vor einem Jahr.







