Das Einsammeln der Schnapsgläser war zeitaufwendig. Deswegen hat man sich für den Zwetschgenlikör auf dem Sehler Quetschefest eine Alternative einfallen lassen: die kleinen Party-Shot-Flaschen.
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In den ersten Jahrzehnten des überregional beliebten Septemberfestes wurde er noch in Literflaschen abgefüllt, was laut Michael “Brändy” Brand einen großen Bedarf an kleinen Stamperl (Schnapsgläsern) erforderlich machte. Die Rede ist natürlich vom Zwetschgenlikör zum traditionellen Sehler Quetschefest.