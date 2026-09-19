Sehler Quetschefest
Deswegen gibts den Zwetschgenlikör in kleinen Flaschen
Michael Brand und Nina Jobelius bestätigen, dass der süße Zwetschgenlikör, neben dem herrlich saftigen Quetschekooche bei den Fe
Michael Brand und Nina Jobelius bestätigen, dass der süße Zwetschgenlikör, neben dem herrlich saftigen Quetschekooche bei den Festbesuchern nach wie vor sehr beliebt ist.
Thomas Esser

Das Einsammeln der Schnapsgläser war zeitaufwendig. Deswegen hat man sich für den Zwetschgenlikör auf dem Sehler Quetschefest eine Alternative einfallen lassen: die kleinen Party-Shot-Flaschen. 

Lesezeit 2 Minuten
In den ersten Jahrzehnten des überregional beliebten Septemberfestes wurde er noch in Literflaschen abgefüllt, was laut Michael “Brändy” Brand einen großen Bedarf an kleinen Stamperl (Schnapsgläsern) erforderlich machte. Die Rede ist natürlich vom Zwetschgenlikör zum traditionellen Sehler Quetschefest.
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