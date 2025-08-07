Es ist eines der Wahrzeichen der Säubrennerkirmes, aber in diesem Jahr wird es fehlen: das Jupiter-Riesenrad. Doch für modernen und komfortablen Ersatz ist gesorgt.

Viele Wittlicher können sich noch an die Kirmes 2022 erinnern: Damals drehte sich auf dem Rummel in der Oberstadt nicht wie gewohnt das Jupiter-Riesenrad, eines der Wahrzeichen der Säubrennerkirmes, sondern ein kleineres weißes, das White Wheel. Unter den Einheimischen sorgte das damals für jede Menge Gesprächsstoff. Grund für den Tausch war in jenem Jahr – kurz nach der Coronapandemie – Personalmangel.

Das kommt 2025 statt dem Jupiter-Riesenrad

Und auch in diesem Jahr müssen die Wittlicher ohne das Jupiter-Riesenrad auskommen. Kurzfristig muss das Jupiter-Rad aus logistischen Gründen ersetzt werden, wie die Jupiter-Riesenrad GmbH mit Sitz in Bonn jetzt mitteilt. Stattdessen wird wieder ein weißes Riesenrad kommen. Moderner, komfortabler, etwas kleiner soll es sein, so die Schausteller. Diesmal werde das Sonnenrad, so der Name der Attraktion, auf dem Wittlicher Rummelplatz aufgebaut.

Die Gondeln, 32 an der Zahl, seien klimatisiert und geschlossen, sodass kein Regen hineinkomme, teilt eine Sprecherin mit. In jeder Gondel könnten bis zu sechs Menschen Platz nehmen, sodass man „mehr unter sich“ sei. Durch die bodentiefen Glasfronten und Panoramafenster habe man zu jeder Zeit „eine super Aussicht“ – obwohl das Sonnenrad mit etwa 48 Metern etwas kleiner sei als das Jupiter-Riesenrad, das 50 Meter hoch ist.

Video-Display in der Mitte des Rads

Das Sonnenrad hat eine LED-Beleuchtung und in der Mitte des Rads ein Video-Display, auf dem verschiedene Informationen abgebildet werden können, und verfügt zudem über eine rollstuhlgerechte Gondel.

Gebaut wurde das Sonnenrad im Jahr 1990, 2022/23 wurde es, so der Betreiber, vollständig überarbeitet und mit neuen Gondeln versehen. „Wir hoffen, dass die Wittlicher das Sonnenrad in ihr Herz schließen werden, wie wir“, sagt eine Sprecherin der Jupiter-Riesenrad GmbH.