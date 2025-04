Die Rückkehr des Wolfs ist ein Thema, das die Menschen in der Region nicht nur seit einiger Zeit beschäftigt, sondern auch stark polarisiert. Während beispielsweise Naturschützer es begrüßen, dass Wölfe sich einige Gebiete in Deutschland zurückerobert haben, fürchten Landwirte und Jäger um den Bestand an Wild- und Weidetieren.

Am Freitag, dem 4. April, 19 Uhr, zeigt das Kulturkino Kaimt den Dokumentarfilm „Im Land der Wölfe“, der sich genau mit diesem Thema auseinandersetzt. Es geht dabei um die Frage, wie ein harmonisches Zusammenleben von Menschen und Tieren gesichert werden kann und wer eigentlich vor wem Angst haben muss.

Die Dokumentation zeigt auch, wie die Wölfe nicht mehr nur in unberührten Wildnisgebieten, sondern inzwischen auch mitten unter uns leben. Sie finden Nischen in der Kulturlandschaft, ziehen sich in die Wüstungen alter Tagebaue zurück, nutzen unsere Wege, überqueren Autobahnen und durchqueren Dörfer. Ihre Welpen spielen mit unseren Abfällen und trinken aus den Furchen, die Maschinen im Waldboden hinterlassen, heißt es in der Filmankündigung. Die Anwesenheit der Wölfe bringt auch neue Herausforderungen mit sich. Unter anderem, weil Wölfe Nutztiere angreifen und fressen. Außerdem sitzt in vielen Menschen eine über Jahrhunderte gewachsene tiefgreifende Angst vor den grauen Raubtieren.

Nach dem Film wird diskutiert

Nach dem 102-minütigen Streifen lädt das Kulturkino die Besucher noch zum Filmgespräch ein. „Wir diskutieren mit unseren Gästen Inga Knittke, Abteilung Naturschutz im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) sowie Thomas Sieb, Jagdaufseher in Kaimt, über die Integration des Wolfs und die Frage „Wie viel Wildnis verträgt der Mensch?“, sagt Birgit Theresa Koch, Vorsitzende der KulturKinos Kaimt.

