Die „Sterne des Sports“ zeigen, wie ideenreich und vielfältig die Vereine sind. Im Kreis Cochem-Zell haben sich in diesem Jahr vier Vereine für den Wettbewerb der Volks- und Raiffeisenbanken beworben. Ein alter Bekannter lag am Ende ganz vorn.
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Altbekannte Gesichter sind im Wettbewerb „Sterne des Sports“ zu treffen gewesen, sie hatten aber jede Menge kreativer Ideen im Gepäck: So fiel der Jury beim Vereinswettbewerb der Volksbanken und Raiffeisenbanken die Auswahl der Sieger nicht leicht. In Kaisersesch hat das Quartett – bestehend aus TV Cochem, TuS Ediger-Eller, TV Zell und SV Kaifenheim – seine neuen Initiativen im festlichen Rahmen vorgestellt.