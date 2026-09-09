Für Cochem-Zeller Vereine Der Stern des TV Zell leuchtet am hellsten Thomas Brost 09.09.2026, 12:00 Uhr

i Freudig nimmt Reiner Göderz (Dritter von links) den Siegerpreis in Empfang, flankiert von (von links) Triathlet David Simon, Elmar Franzen und Thomas Welter (beide Vorstand). Thomas Brost

Die „Sterne des Sports“ zeigen, wie ideenreich und vielfältig die Vereine sind. Im Kreis Cochem-Zell haben sich in diesem Jahr vier Vereine für den Wettbewerb der Volks- und Raiffeisenbanken beworben. Ein alter Bekannter lag am Ende ganz vorn.

Altbekannte Gesichter sind im Wettbewerb „Sterne des Sports“ zu treffen gewesen, sie hatten aber jede Menge kreativer Ideen im Gepäck: So fiel der Jury beim Vereinswettbewerb der Volksbanken und Raiffeisenbanken die Auswahl der Sieger nicht leicht. In Kaisersesch hat das Quartett – bestehend aus TV Cochem, TuS Ediger-Eller, TV Zell und SV Kaifenheim – seine neuen Initiativen im festlichen Rahmen vorgestellt.







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