Hitzestress in der Mosel?
Der Sommer, als die Fische starben
Recherchen unserer Redaktion ergaben: Nicht nur 1976 gab es ein großes Fischsterben in der Mosel, sondern auch schon im Sommer 1
Recherchen unserer Redaktion ergaben: Nicht nur 1976 gab es ein großes Fischsterben in der Mosel, sondern auch schon im Sommer 1960. Aus diesem Jahr stammt dieses Foto. Wir haben deshalb bei der Bundesanstalt für Gewässerkunde nachgefragt: Ist der Hitzesommer 2026 auch gefährlich für Fische?
Hubert Clemens

25 Grad Wassertemperatur, dazu viel Sonne: Wie geht es den Fischen in der Mosel? Christian von Landwüst von der Bundesanstalt für Gewässerkunde erklärt, wann die Hitze kritisch wird und was die Situation von 1976 unterscheidet.

Lesezeit 4 Minuten
Die Mosel ist derzeit ungewöhnlich warm. Bei bis zu 25 Grad Wassertemperatur stellt sich die Frage, wie sehr die Fische unter den Bedingungen leiden – und ob einzelne tote Tiere bereits auf ein größeres Problem hindeuten. Ein Blick zurück zeigt, wie dramatisch die Situation im Sommer 1976 war: Damals kam es in der Mosel zu einem massiven Fischsterben.
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