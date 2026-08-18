25 Grad Wassertemperatur, dazu viel Sonne: Wie geht es den Fischen in der Mosel? Christian von Landwüst von der Bundesanstalt für Gewässerkunde erklärt, wann die Hitze kritisch wird und was die Situation von 1976 unterscheidet.
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Die Mosel ist derzeit ungewöhnlich warm. Bei bis zu 25 Grad Wassertemperatur stellt sich die Frage, wie sehr die Fische unter den Bedingungen leiden – und ob einzelne tote Tiere bereits auf ein größeres Problem hindeuten. Ein Blick zurück zeigt, wie dramatisch die Situation im Sommer 1976 war: Damals kam es in der Mosel zu einem massiven Fischsterben.