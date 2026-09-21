Kreistag stellt Weichen Der Schulstandort Cochem wächst weiter Dieter Junker 21.09.2026, 12:00 Uhr

i Die Realschule plus in Cochem braucht dringend mehr Räume. Nun soll hier ein Anbau für Abhilfe schaffen. Der Kreistag gab den Startschuss für das Vorhaben. Dieter Junker

Der Schulstandort Cochem soll fit für die Zukunft werden: Der Kreistag stimmt einstimmig für den Ausbau der Realschule plus. Auch Grundschule und Kita sollen mehr Platz bekommen.

Cochem-Zell. Der Cochem-Zeller Kreistag hat die Weichen gestellt für den Schulstandort Cochem, der den künftigen Schülerzahlen, aber auch den pädagogischen Anforderungen gerecht wird. Vorgesehen ist ein Ausbau der Realschule plus sowie die Übertragung der kreiseigenen Gebäudeteile an der Grundschule an Stadt und Verbandsgemeinde Cochem für den dortigen Ausbau von Grundschule und Kindertagesstätte.







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