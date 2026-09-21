Kreistag stellt Weichen
Der Schulstandort Cochem wächst weiter
Die Realschule plus in Cochem braucht dringend mehr Räume. Nun soll hier ein Anbau für Abhilfe schaffen. Der Kreistag gab den St
Die Realschule plus in Cochem braucht dringend mehr Räume. Nun soll hier ein Anbau für Abhilfe schaffen. Der Kreistag gab den Startschuss für das Vorhaben.
Dieter Junker

Der Schulstandort Cochem soll fit für die Zukunft werden: Der Kreistag stimmt einstimmig für den Ausbau der Realschule plus. Auch Grundschule und Kita sollen mehr Platz bekommen. 

Lesezeit 2 Minuten
Cochem-Zell. Der Cochem-Zeller Kreistag hat die Weichen gestellt für den Schulstandort Cochem, der den künftigen Schülerzahlen, aber auch den pädagogischen Anforderungen gerecht wird. Vorgesehen ist ein Ausbau der Realschule plus sowie die Übertragung der kreiseigenen Gebäudeteile an der Grundschule an Stadt und Verbandsgemeinde Cochem für den dortigen Ausbau von Grundschule und Kindertagesstätte.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellBildung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren