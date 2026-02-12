Winzer treffen sich in Senheim Der Mosel-Weinbau ist im Umbruch Thomas Brost 12.02.2026, 13:00 Uhr

i In der Steillage wie hier in Briedel sind die Moselwinzer am stärksten gefordert. Chris Marmann

Wein ohne Alkohol, weniger Konsum allgemein, neue Verordnungen: Die Winzer sind zurzeit nicht zu beneiden. Andauernd hagelt es Hiobsbotschaften. Die Vizepräsidentin des Weinbauverbandes Mosel hat in Senheim mehr Zuversicht empfohlen.

Die Aussichten im Weinbau sind aktuell „nicht gerade die rosigsten“, aber ganz in Schwarz wie andere will Stefanie Vornhecke nicht malen. Beim Treffen der Mitglieder im Winzerverband Cochem-Zell zeigt die Winzerin aus Senheim Wege auf, wie man zuversichtlich in die Zukunft blicken kann – ohne die Dinge zu beschönigen.







