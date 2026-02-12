Wein ohne Alkohol, weniger Konsum allgemein, neue Verordnungen: Die Winzer sind zurzeit nicht zu beneiden. Andauernd hagelt es Hiobsbotschaften. Die Vizepräsidentin des Weinbauverbandes Mosel hat in Senheim mehr Zuversicht empfohlen.
Die Aussichten im Weinbau sind aktuell „nicht gerade die rosigsten“, aber ganz in Schwarz wie andere will Stefanie Vornhecke nicht malen. Beim Treffen der Mitglieder im Winzerverband Cochem-Zell zeigt die Winzerin aus Senheim Wege auf, wie man zuversichtlich in die Zukunft blicken kann – ohne die Dinge zu beschönigen.