Winzer treffen sich in Senheim
Der Mosel-Weinbau ist im Umbruch
In der Steillage wie hier in Briedel sind die Moselwinzer am stärksten gefordert.
Chris Marmann

Wein ohne Alkohol, weniger Konsum allgemein, neue Verordnungen: Die Winzer sind zurzeit nicht zu beneiden. Andauernd hagelt es Hiobsbotschaften. Die Vizepräsidentin des Weinbauverbandes Mosel hat in Senheim mehr Zuversicht empfohlen.

Lesezeit 4 Minuten
Die Aussichten im Weinbau sind aktuell „nicht gerade die rosigsten“, aber ganz in Schwarz wie andere will Stefanie Vornhecke nicht malen. Beim Treffen der Mitglieder im Winzerverband Cochem-Zell zeigt die Winzerin aus Senheim Wege auf, wie man zuversichtlich in die Zukunft blicken kann – ohne die Dinge zu beschönigen.

