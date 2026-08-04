Es ist ein Ort des Gebets, der Hoffnung und Trauer, der Begegnung. Doch nun wird die Kapelle Sankt Josef am ehemaligen Krankenhaus in Zell aufgegeben. Das steckt dahinter.
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Die Kapelle Sankt Josef am ehemaligen Krankenhaus in Zell wird profaniert. Dies teilte der Träger des Gesundheitszentrums, die Katharina Kasper ViaSalus GmbH aus Dernbach mit. Als Gründe nannte das Unternehmen die Herausforderungen für die dauerhafte Finanzierung und die Sicherstellung der laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten für die Kapelle.