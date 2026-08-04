Aus am Krankenhaus in Zell Der letzte Gottesdienst in der Kapelle Sankt Josef Dieter Junker 04.08.2026, 10:00 Uhr

i Die Kapelle St. Josef am ehemaligen Zeller Krankenhaus. Zum Ende des Monats wird sie profaniert, am 30. August wird hier letztmals ein Gottesdienst gefeiert. Dieter Junker

Es ist ein Ort des Gebets, der Hoffnung und Trauer, der Begegnung. Doch nun wird die Kapelle Sankt Josef am ehemaligen Krankenhaus in Zell aufgegeben. Das steckt dahinter.

Die Kapelle Sankt Josef am ehemaligen Krankenhaus in Zell wird profaniert. Dies teilte der Träger des Gesundheitszentrums, die Katharina Kasper ViaSalus GmbH aus Dernbach mit. Als Gründe nannte das Unternehmen die Herausforderungen für die dauerhafte Finanzierung und die Sicherstellung der laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten für die Kapelle.







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