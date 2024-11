Aktionstag in Orange Der Kreis Cochem-Zell zeigt Flagge 25.11.2024, 11:31 Uhr

i Vor dem Kreishaus in Cochem ist in der Farbe Orange ein klares Zeichen gegen Gewalt an Frauen sichtbar. Ulrike Platten-Wirtz

Die Orange Days haben begonnen. Es geht darum, ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen. So ist es auch vor dem Kreishaus in Cochem.

Zum Beginn der sogenannten Orange Days haben die Cochem-Zeller Landrätin Anke Beilstein und die Gleichstellungsbeauftrage Ramona Junglas am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen vor dem Kreishaus in Cochem eine Fahne gehisst. Die Farbe Orange steht dabei für die weltweit von den Vereinten Nationen ausgerufene Kampagne, an der sich auch der Landkreis beteiligt.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen