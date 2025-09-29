Bürgermeisterwahl in VG Ulmen Der Kampf für Sandra Hendges-Steffens fängt erst an 29.09.2025, 12:39 Uhr

i Landrätin Anke Beilstein (CDU) freut sich mit Sandra Hendges-Steffens über den Wahlsieg. Auf der einen Seite verliere sie zwar eine Top-Mitarbeiterin in der Kreisverwaltung, sagte Beilstein, auf der anderen Seite gewinne aber die Verbandsgemeinde Ulmen eine Top-Bürgermeisterin. Birgit Pielen

Die Wahl in der Verbandsgemeinde Ulmen ist entschieden. Doch der Kampf für Sandra Hendges-Steffens (CDU) geht weiter, wenn sie im Januar 2026 die Nachfolge von Bürgermeister Alfred Steimers antritt.

. Sandra Hendges-Steffens (CDU) wird die neue Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Ulmen. In der Stichwahl siegte die 46-Jährige mit 51,9 Prozent der Stimmen. Ihr Gegenkandidat Ulrich Laux, der als Einzelbewerber antrat, aber auch Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes Ulmen ist, kam auf 48,1 Prozent.







