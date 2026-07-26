Markt zum 175-Jährigen geplant
Der Handwerkerverein schweißt Treis-Karden zusammen
Lange ist es her: Schon im Juli 1951 feierte der Handwerkerverein Treis sein 100-jähriges Bestehen.
Lange ist es her: Schon im Juli 1951 feierte der Handwerkerverein Treis sein 100-jähriges Bestehen.
Archiv Silvia Kastor

„Viele Hände, schnelles Ende“ gilt vielleicht für die Projekte, die sich der Handwerkerverein Treis vornimmt, aber auf keinen Fall für seine eigene Geschichte. Die fängt schon im Herbst 1851 an – und soll im August zum 175-Jährigen gefeiert werden.

Lesezeit 3 Minuten
Nicht einmal in einer Schildkröte steckt so lange Leben drin wie im Handwerkerverein aus Treis. Als er gegründet wurde, hatte die Welt noch keine Glühbirne, geschweige denn ein Telefon gesehen. Im Oktober 1851, mitten im 19. Jahrhundert, taten sich 69 Handwerksmeister in dem Moselort zusammen.
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