Im Gewerbepark Eifel-Maar von Ulmen soll eine neue Halle entstehen. Dazu ändert der Stadtrat nun den Bebauungsplan – und hat weitere spannende Themen auf der Tagesordnung.

Gleich mehrere Änderungen von Satzungen, Gebührenordnungen und Bebauungsplänen lagen den Stadtratsmitgliedern in Ulmen vor. Dabei ging es um die Friedhöfe in der Stadt, um den Eifel-Maar-Park mit seinen Gewerbeflächen sowie um Flachdächer in der Stadt.

Doch der Reihe nach. Im Gewerbepark auf dem ehemaligen Kasernengelände am Stadtrand von Ulmen soll eine Lagerhalle errichtet werden, was eine Erweiterung des dort gültigen Bebauungsplans erfordert, wobei hier nach dem Baugesetzbuch die Öffentlichkeit sowie Behörden und die sogenannten Träger öffentlicher Belange zu beteiligen sind. Über die eingegangenen Stellungnahmen hatte der Stadtrat zu entscheiden.

Halle grenzt zum Teil an Staatswald

Da die geplante Halle an drei Seiten an den Staatswald grenzt, ist laut Forstamt ein Sicherheitsabstand einzuhalten, um Schäden durch umstürzende Bäume zu vermeiden, aber auch eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Forstes zu gewährleisten. Erforderlich ist ebenso eine Haftungsverzichtserklärung des Bauherrn gegenüber den Landesforsten. Ergänzt werden muss die Planung zudem noch mit Angaben zur Wasserhaushaltsbilanz des Baugebietes. Dabei ist das anfallende Niederschlagswasser auf den einzelnen Grundstücken zurückzuhalten und zu versickern. Geplant sind daher nun primär Rasenflächen als flache Mulden, in die das Regenwasser geleitet wird und durch die belebte Bodenzone versickern könnte.

Wie geht es mit Flachdächern weiter?

Ein zweites Thema waren Flachdächer. 2020 hatte der Ulmener Stadtrat beschlossen, diese im gesamten Stadtgebiet grundsätzlich zuzulassen, allerdings unter Ausschluss von Gebäuden in der Umgebung von Kulturdenkmälern sowie historischer Park- und Gartenanlagen. Hintergrund war ein Schreiben der Kreisverwaltung, wonach bei Bauanfragen zunehmend Flachdächer nachgefragt werden, die aber oft nicht zulässig seien. Für eine Genehmigung sei daher ein entsprechender Beschluss des Rates erforderlich. Unklar ist aktuell allerdings, ob ein solcher Grundsatzbeschluss nur einzelne Bebauungspläne und Grundstücke umfassen darf oder für das gesamte Stadtgebiet Gültigkeit hat. Hier sprach sich der Stadtrat dafür aus, dass die Verwaltung die Auswirkungen eines solchen Beschlusses auf die einzelnen Bebauungspläne in der Stadt prüfen und dann dem Rat erneut vorlegen soll.

Neue Gebühren für das Friedhofswesen

Und schließlich befasste sich der Stadtrat mit einer Neufassung der Friedhofssatzung. Bereits bei der Beratung über die Naturbegräbnisstätte Antoniuskapelle im Juni war klar, dass hier Handlungsbedarf besteht. Die aktuelle Satzung stammt aus dem Jahr 2012, seitdem hat sich das Friedhofswesen geändert. Dies sah auch der Stadtrat so und gab einmütig grünes Licht für die Novellierung. Wie Stadtbürgermeister Thomas Kerpen betonte, bedinge dies auch eine Ergänzung der Gebührensatzung, um hier die verschiedenen Bestattungsformen entsprechend zu regeln. Dem stimmte der Stadtrat zu, auch in der Hoffnung, dass das bisherige Defizit bei den Friedhöfen zumindest gesenkt werden kann.