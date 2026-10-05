Ausstellung von Erwin Franzen Der „Fotografierer“ aus Bremm zeigt seine Werke Brigitte Meier 05.10.2026, 18:00 Uhr

i Mit der sogenannten ICM-Technik kreiert Erwin Franzen fotografische Kunstwerke. Brigitte Meier

Das Fotografieren gehört für Erwin Franzen fest zu seinem Leben. Eine Kamera hat der Bremmer immer dabei. Seine Werke können derzeit in der Tourist-Information Ediger-Eller bestaunt werden.

Die üblichen Familien- oder Urlaubsfotos interessieren ihn nicht wirklich. Wenngleich ein Schwarz-Weiß-Foto seines kleinen Enkels mit dem Titel „Dünenkind“ die ihm eigene Fotografierkunst Erwin Franzens aus Bremm deutlich macht. Dieses Bild zeigt nicht nur einen warm eingepackten, kleinen Jungen am winterlichen Strand, sondern vermittelt dem Betrachter vielmehr die besondere Stimmung dieses Augenblicks.







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