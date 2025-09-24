Noch einmal von sich überzeugen, dann könnte Anna Zenz eine neue Krone tragen: Die 24-Jährige aus Ediger-Eller steht am Freitag im Finale der Wahl zur Deutschen Weinmajestät. Beim Vorentscheid musste sie bis zum Schluss bibbern. Wie sie das empfand.
Anna Zenz wird am Freitag erneut in Neustadt an der Weinstraße auf der Bühne stehen, wenn es um das Finale der Wahl zur Deutschen Weinmajestät geht. Die 24-Jährige aus Ediger-Eller hat die Jury beim Vorentscheid am vergangenen Wochenende von sich überzeugt.