Notfallkonzept für Cochem-Zell
Denn jede Minute zählt – auch nachts
Der ADAC-Rettungshubschrauber "Christoph 23", der hier gerade in den Weinbergen gelandet ist, ist in Koblenz stationiert. Das me
Der ADAC-Rettungshubschrauber "Christoph 23", der hier gerade in den Weinbergen gelandet ist, ist in Koblenz stationiert. Das medizinische Personal kommt vom Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz. Der Helikopter ist allerdings nicht nachtflugtauglich.
ADAC Luftrettung / Stefan Goldmann

Bei der Notfallversorgung im Kreis Cochem-Zell hat sich auch der Kreistag eingeschaltet: Fraktionsübergreifend fordern die Mitglieder einen nachtflugtauglichen Rettungshubschrauber in der Region.

Seit Wochen wird im Kreis Cochem-Zell kontrovers über die Notfallversorgung und dabei vor allem über die Stationierung eines nachtflugtauglichen Rettungshubschraubers in Kreisnähe diskutiert. Nun ist das Thema auch im Kreistag angekommen. Die CDU wollte den aktuellen Sachstand dazu wissen.

