Bei der Notfallversorgung im Kreis Cochem-Zell hat sich auch der Kreistag eingeschaltet: Fraktionsübergreifend fordern die Mitglieder einen nachtflugtauglichen Rettungshubschrauber in der Region.
Seit Wochen wird im Kreis Cochem-Zell kontrovers über die Notfallversorgung und dabei vor allem über die Stationierung eines nachtflugtauglichen Rettungshubschraubers in Kreisnähe diskutiert. Nun ist das Thema auch im Kreistag angekommen. Die CDU wollte den aktuellen Sachstand dazu wissen.