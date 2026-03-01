Chancen für die Mosel Den Urlaub zugunsten der Arbeit am Fluss verlängern Thomas Brost 01.03.2026, 13:00 Uhr

i Arbeiten, wo andere Urlaub machen – so sehen viele Gäste die Moselregion. Der Slogan könnte bald anders lauten. Thomas Brost

Arbeiten, wo andere Urlaub machen – das hat mancher Moselgast anerkennend manch einheimischem Berufstätigen bedeutet. Jetzt könnte es bald vermehrt heißen: Arbeiten und Urlaub machen an einem Ort. Die Digitalisierung macht es möglich.

Eine kleine Reise in die Zukunft der Arbeit hat ein Workshop im Vorfeld versprochen, der in dem Co-Working-Space in Ediger-Eller (seit 2021), von den Einheimischen auch als „Dorf-Büro“ bezeichnet, stattfand. Wie können diese dezentralen Arbeitsplätze weiter Raum greifen, wie können sie weiterentwickelt werden?







