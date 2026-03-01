Chancen für die Mosel
Den Urlaub zugunsten der Arbeit am Fluss verlängern
Arbeiten, wo andere Urlaub machen – so sehen viele Gäste die Moselregion. Der Slogan könnte bald anders lauten.
Arbeiten, wo andere Urlaub machen – so sehen viele Gäste die Moselregion. Der Slogan könnte bald anders lauten.
Thomas Brost

Arbeiten, wo andere Urlaub machen – das hat mancher Moselgast anerkennend manch einheimischem Berufstätigen bedeutet. Jetzt könnte es bald vermehrt heißen: Arbeiten und Urlaub machen an einem Ort. Die Digitalisierung macht es möglich.

Lesezeit 3 Minuten
Eine kleine Reise in die Zukunft der Arbeit hat ein Workshop im Vorfeld versprochen, der in dem Co-Working-Space in Ediger-Eller (seit 2021), von den Einheimischen auch als „Dorf-Büro“ bezeichnet, stattfand. Wie können diese dezentralen Arbeitsplätze weiter Raum greifen, wie können sie weiterentwickelt werden?

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren