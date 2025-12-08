Hochsaison für Tannenbäume Den richtigen Weihnachstbaum in Hetzerath finden Von Sybille Schönhofen 08.12.2025, 12:00 Uhr

i Ulla Grundhöfer (links) ist froh, dass sie ihren Baum schneller als gedacht gefunden hat. Dank der Hilfe von Peter und Maka Lentz, die seit 20 Jahren auf ihrer Plantage zwischen Hetzerath und Sehlem Weihnachtsbäume großziehen. Seit fünf Jahren immer mit dabei: Hund Bobby. TV/Sybille Schönhofen

Dick, dünn, groß, klein – welcher darf es sein? Peter und Maka Lentz verkaufen ihre Weihnachtsbäume nicht einfach nur so. Warum ihr Hof bei Hetzerath ein besonderer Ort für Stammkunden und Entdecker ist.

Hetzerath. Nieselwetter, neun Grad. Nicht schön, aber es geht. Peter Lentz und seine Frau Maka haben auch schon bei mieserem Wetter Weihnachtsbäume verkauft. Seit 20 Jahren machen sie das auf ihrer Plantage an der L141 zwischen Hetzerath und Sehlem. Früher war hier mal eine Hühner- und Schweinezucht.







