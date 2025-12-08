Den richtigen Weihnachstbaum in Hetzerath finden

Dick, dünn, groß, klein – welcher darf es sein? Peter und Maka Lentz verkaufen ihre Weihnachtsbäume nicht einfach nur so. Warum ihr Hof bei Hetzerath ein besonderer Ort für Stammkunden und Entdecker ist.
Lesezeit 8 Minuten
Hetzerath. Nieselwetter, neun Grad. Nicht schön, aber es geht. Peter Lentz und seine Frau Maka haben auch schon bei mieserem Wetter Weihnachtsbäume verkauft. Seit 20 Jahren machen sie das auf ihrer Plantage an der L141 zwischen Hetzerath und Sehlem. Früher war hier mal eine Hühner- und Schweinezucht.