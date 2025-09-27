Aktionstag in Ulmen Den Arbeitsplatz des jeweils anderen kennenlernen Johannes Kirsch 27.09.2025, 10:00 Uhr

i Auch in der Druckerei packt Martin Krieger beim Aktionstag mit an. Hier verpackt er Briefe für einen Mailingauftrag. Johannes Kirsch

Unser Reporter hat bei dem bundesweiten Aktionstag „Schichtwechsel“ mitgemacht und war dafür bei den Caritas-Werkstätten in Ulmen. Beeinträchtigte Menschen können dabei ein Unternehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes kennenlernen und umgekehrt.

Donnerstagmorgen, 9 Uhr. Nasskaltes Schmuddelwetter in der Eifel. Und ein Tag voller Arbeit steht bevor. Kein Grund für Martin Krieger, Trübsal zu blasen. Im Gegenteil: Er begrüßt den Autoren dieser Zeilen mit einem breiten Grinsen im Gesicht und mit einer Herzlichkeit, die den Dauerregen im Nu vergessen macht.







