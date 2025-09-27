Unser Reporter hat bei dem bundesweiten Aktionstag „Schichtwechsel“ mitgemacht und war dafür bei den Caritas-Werkstätten in Ulmen. Beeinträchtigte Menschen können dabei ein Unternehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes kennenlernen und umgekehrt.
Lesezeit 3 Minuten
Donnerstagmorgen, 9 Uhr. Nasskaltes Schmuddelwetter in der Eifel. Und ein Tag voller Arbeit steht bevor. Kein Grund für Martin Krieger, Trübsal zu blasen. Im Gegenteil: Er begrüßt den Autoren dieser Zeilen mit einem breiten Grinsen im Gesicht und mit einer Herzlichkeit, die den Dauerregen im Nu vergessen macht.