Demos in Büchel: Wer bewegt sich noch für Frieden?

Es ist ruhig geworden um die Friedensbewegung rund um Büchel. Ein Teil der Proteste ist nach Nörvenich gewechselt, wo derzeit die Tornados stationiert sind. Den Ostermarsch wird es dieses Jahr wieder geben, ebenso, wenn auch zum letzten Mal, im Mai den kirchlichen Aktionstag. Und natürlich das monatliche Friedensgebet auf der Friedenswiese unweit des Haupttors des Fliegerhorstes, wo sich auch diesmal wieder eine kleine Gruppe zusammengefunden hat.

„Mich enttäuscht, dass nicht mehr Menschen den Weg zum Friedensgebet gegen Atomwaffen nach Büchel finden“, bedauert Thomas Gerhards aus Neef. Er gehörte im Juli 2020 zu den Initiatoren dieses Friedensgebetes. Es sind viele Menschen, die diese Gebete gestalten, so diesmal Pastoralreferentin Veronika Rass vom Pastoralen Raum Cochem-Zell im Bistum Trier. Demnächst kommen die Ärztin Dr. Gudrun Bonk (Adenau) vom Verein „Solidarische Landwirtschaft Rhein-Ahr“ sowie Gertrud Casel (Ehrang), die ehemalige Geschäftsführerin der katholischen Frauen Deutschlands sowie der Kommission Justitia et Pax der Deutschen Bischofskonferenz.

Zu wenig Nachwuchs engagiert sich in Büchel: Hoffnung auf Besserung lebt

„Da die Teilnehmer aber älter werden, ohne wirkliche Verjüngung, nimmt die Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen am Fliegerhorst, wie auch beim Friedensgebet, ab“, bedauert Thomas Gerhards. Viele, die immer wieder nach Büchel kamen oder, wie Rüdiger Lancelle, die Friedensarbeit hier prägten, könnten alters- oder gesundheitsbedingt nicht mehr an den Protesten teilnehmen. „In den vergangenen Monaten konnte ich nicht erkennen, dass sich daran etwas ändert“, erklärt er und befürchtet: „Ich bin daher nicht sicher, ob wir das nach 2026 noch hinbekommen.“

Der kirchliche Aktionstag, der bei Margot Käßmann auch mal mehr als 1000 Menschen nach Büchel brachte, wird im Mai jedenfalls letztmalig vor dem Fliegerhorst stattfinden. Zu wenig Resonanz für zu großen Aufwand, heißt es aus der Projektgruppe, die diesen organisiert. Anders sei dies beim Ostermarsch, wo neue und jüngere Teilnehmer und auch Familien kommen, wenn auch ohne wesentlich gesteigerte Zahl der Teilnehmenden, sagt Gerhards. „Vielleicht führt auch der Boom bei den Linken zu mehr Präsenz in Büchel“, gibt er zu bedenken.

i Es ist nur eine kleine Gruppe, die sich regelmäßig zu den ökumenischen Friedensgebeten auf der Friedenswiese unweit des Haupttors des Fliegerhorstes Büchel trifft. Seit fünf Jahren gibt es einmal im Monat dieses Friedensgebet. Junker Dieter

Waren Aktionen zivilen Ungehorsams kontraproduktiv?

Seit 2010 gibt es die Ostermärsche in Büchel. „Der Ostermarsch hat sich hier etabliert, obwohl es viele andere Ostermärsche auch noch gibt“, sagt dazu Dr. Elke Koller. Sie personifiziert den Protest in Büchel wie keine andere. Seit fast 30 Jahren ist sie dabei, war bei den ersten Protestaktionen dabei. „Solange ich kann, werde ich das auch noch weiter machen“, sagt die Apothekerin. Dennoch ist auch sie skeptisch, wie es weitergeht. Doch Aufgeben kommt für sie nicht infrage. „Ich bin grundsätzlich optimistisch, sonst könnte man das auch nicht so lange machen“, sagt sie. Sie befürchtet, dass viele der Aktionen zivilen Ungehorsams mit den anschließenden Gerichtsverhandlungen und Urteilen Menschen aus der Region rund um Büchel eher abgeschreckt hätten. „Das war nicht immer hilfreich“, glaubt sie. Dennoch sei es wichtig, weiter die Proteste in Büchel zu organisieren. „Wir sollten dabei vielleicht auch versuchen, Menschen in Koblenz, in Bad Kreuznach und anderen Regionen auch gezielter anzusprechen“, gibt Elke Koller zu bedenken.

Veronika Rass spricht beim Friedensgebet derweil die großen sicherheitspolitischen Debatten an, die derzeit nicht nur die deutsche Politik beschäftigen, so die aktuell stattfindende Konferenz zum UN-Atomwaffenverbotsvertrag, das Ende der bisher bekannten Weltordnung, die geplante Aufrüstungsspirale, drohende Kürzungen im sozialen Bereich, der Zulauf zu rechten Parteien.

„Die USA sind unter Trump kein verlässlicher Sicherheitspartner mehr .“

Thomas Gerhards aus Neef

„Aus christlicher Sicht stellt sich die Frage nicht, ob etwa eine Aufrüstung Europas mit Atomwaffen eine neue Ordnung darstellen soll. Das Evangelium ruft zu gewaltfreiem Widerstand auf“, heißt es beim Friedensgebet, für Veronika Rass eine Form von „spirituellem Widerstand“. Am Fliegerhorst Büchel würden die einzigen in Deutschland lagernden Atomwaffen vermutet: US-Atomwaffen. „Diese zählen zu den Massenvernichtungswaffen, die aus friedensethischen Gründen verboten gehören. Ein Gleichgewicht des Schreckens können Atomwaffen nicht wahren“, ist Veronika Rass überzeugt. Und sie macht deutlich: „Die Aktivitäten für nukleare Abrüstung und für Frieden sind Teil einer globalen Bewegung.“

Darin trifft sie sich mit Thomas Gerhards. „Grundsätzlich halte ich die nukleare Teilhabe für grundgesetzwidrig und aus christlich-ethischer Sicht verwerflich. Atomwaffen sichern keinen Frieden, das haben wir ja die letzten drei Jahre gesehen“, ist er überzeugt. Und er gibt weiter zu bedenken: „Die USA sind unter Trump kein verlässlicher Sicherheitspartner mehr. Die nukleare Teilhabe wird zwar mit den F35-Kampfjets und deren US-Wartung noch viel mehr Geld als bisher kosten und den US-Unternehmen hohe Umsätze bescheren, aber der Nutzen für Deutschland und Europa wird immer zweifelhafter“, warnt er.

i Die Friedenswiese ist auch geprägt von christlichen Symbolen. Neben dem Bildstock und der Glocke, die zu Beginn der Friedensgebete angeschlagen wird, sind es auch Kreuze, so das Kreuz der evangelischen Kirchengemeinde Maifeld oder das gelbe Kreuz der Umweltproteste aus dem Hambacher Forst, das vor einigen Jahren von Aktivisten aus Lützerath nach Büchel gebracht wurde und seitdem hier seinen Platz hat. Junker Dieter

Wege der politischen Meinungsbildung haben sich verändert

Zudem könne Trump dies für die Erpressung eigener Vorteile nutzen und recht willkürlich damit umgehen. Denn im Zweifel gelte ja „America first“, erläutert er. „Das Risiko ist enorm. Ein Ende der nuklearen Teilhabe und US-Nuklearpräsenz in Deutschland wäre aus meiner Sicht gerade jetzt sehr zu wünschen. Den Fliegerhorst braucht die Bundeswehr dennoch und dadurch würde niemand dort arbeitslos. Der Kommodore sprach eher von einem steigenden Personalbedarf dort aufgrund der Modernisierung“, so Gerhards.

Möglicherweise müsse sich auch die Friedensbewegung ändern, gibt Gerhards zu bedenken: „Grundsätzlich hat sich aus meiner Sicht die Art und Weise der politischen Meinungsbildung und -äußerung verändert: Junge Leute nutzen Social Media dafür und weniger Demos, wie meine Generation. Ich bin da sehr unsicher, wie man damit umgehen soll und kann. Vielleicht wären neue Aktionsformen nötig neben Friedensgebet und Ostermarsch.“ Und Elke Koller ist überzeugt: „Wir haben noch Möglichkeiten, resignieren tun wir nicht.“