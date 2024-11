Zell Demokratie ist nicht selbstverständlich: Schüler auf Spurensuche 20.10.2024, 10:31 Uhr

i Die Schülerinnen und Schüler besuchten auch das neue Rathaus der Verbandsgemeinde Zell. Foto: Martina Krischel Martina Krischel

Zell. Beim Demokratietag der Klassenstufe 8 der IGS Zell standen den Schülern vier Projekte zur Auswahl, um die Bedeutung der Demokratie einmal anders als im Unterricht zu erleben.

Ein Besuch der hiesigen Synagoge und die „Erwanderung“ der in Zell verlegten Stolpersteine brachten den Jugendlichen das Schicksal der jüdischen Mitbürger, die zur Zeit der NS-Diktatur verfolgt und ermordet wurden, nahe. So erfuhren sie, was es bedeutet, wenn man nicht in einer Demokratie leben darf.

