Kundgebung in Alflen Demo gegen rechts: Diese Parteien sind nicht dabei 29.01.2025, 13:13 Uhr

i Eine AfD-Landesveranstaltung findet am Samstag in Alflen statt. Parallel ruft ein Bündnis zur Kundgebung „Demo gegen Rechts – Aufstehen für die Demokratie“ auf. Hannes P Albert. picture alliance/dpa

Am Samstag findet eine Demo gegen rechts in Alflen statt – parallel zu einer Landesveranstaltung der AfD. Manche Parteien beteiligen sich, andere distanzieren sich – warum?

Flagge zeigen gegen den politischen Rechtsruck: Das steht am Samstag, 1. Februar, in Alflen an. Denn während die AfD hier eine Landesveranstaltung zur Bundestagswahl abhält, hat sich ein Bündnis zusammengetan, das dagegen demonstrieren will. Die SPD, Grüne, ÖDP, Linke, die evangelische und katholische Kirche, „Omas gegen Rechts“ sowie alle Demokratinnen und Demokraten rufen daher zur Kundgebung „Demo gegen Rechts – Aufstehen für die Demokratie“ ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen