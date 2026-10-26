Swing, Charleston und glamouröse Kostüme: Bei der „Dekadenzia“ verwandelt sich der Zeller Schlosskeller in eine Welt der Goldenen Zwanziger. Was macht den Reiz der Zeitreise aus – und warum kommen Gäste dafür sogar aus Finnland?
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Warum sind Partys im Stil der Goldenen Zwanziger so beliebt? Ist es der Glamour der Epoche oder das Gefühl, für ein paar Stunden aus der Gegenwart auszusteigen? Bei der „Dekadenzia“ im Zeller Schlosskeller dürfte es beides sein. Am Samstag, 21. November, verwandelt sich das historische Gebäude ab 19 Uhr in eine Welt aus Swing, Charleston und mondäner Vergnügung.