Defizit im Freizeitzentrum Cochem wächst beträchtlich

Zur Betriebs-Gesellschaft Freizeitzentrum Cochem gehören die Freibäder in Cochem, Treis-Karden und Ellenz-Poltersdorf sowie das Cochemer Moselbad. Dass diese Defizite einfahren, ist bekannt. Doch auch der Campingplatz schwächelt zumindest erkennbar.
Das Defizit der Freizeitzentrum Cochem Betriebs-Gesellschaft ist im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr um rund 300.000 Euro auf stattliche 1,18 Millionen gestiegen. So sind die Betriebseinnahmen um 131.000 Euro gesunken, die Betriebsausgaben stiegen gleichzeitig um etwa 200.