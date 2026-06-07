Auf Parkplatz
Dealer-Festnahme in Wittlich: Was steckt dahinter?

Am helllichten Tag werden auf einem Supermarktparkplatz in Wittlich mehrere mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Wir haben uns nach den Details des ungewöhnlichen Polizeieinsatzes erkundigt.

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Der Vorfall dürfte so manchen erstaunt haben, der just zu diesem Zeitpunkt seinen Einkauf erledigen wollte: An einem Mittwochnachmittag, es ist der 27. Mai gegen 15 Uhr, nimmt die Polizei auf einem Supermarktparkplatz in Wittlich sieben Männer fest, die mit Drogen gehandelt haben sollen – in flagranti also, als sie mit unerlaubten Substanzen gedealt haben sollen.

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