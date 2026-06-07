Auf Parkplatz Dealer-Festnahme in Wittlich: Was steckt dahinter? Ursula Bartz 07.06.2026, 13:00 Uhr

Am helllichten Tag werden auf einem Supermarktparkplatz in Wittlich mehrere mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Wir haben uns nach den Details des ungewöhnlichen Polizeieinsatzes erkundigt.

Der Vorfall dürfte so manchen erstaunt haben, der just zu diesem Zeitpunkt seinen Einkauf erledigen wollte: An einem Mittwochnachmittag, es ist der 27. Mai gegen 15 Uhr, nimmt die Polizei auf einem Supermarktparkplatz in Wittlich sieben Männer fest, die mit Drogen gehandelt haben sollen – in flagranti also, als sie mit unerlaubten Substanzen gedealt haben sollen.







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