Nach dem Ironman kommt die große Feier: In Cochem-Zell, ob in Klotten oder Büchel, ist man unfassbar stolz auf David Simon. Er lief den Ironman – und schaffte es ins Ziel.
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Was macht sie aus, diese mythischen Sportveranstaltungen, die selbst Gelegenheitszuschauer sofort kennen? Keiner weiß das wohl besser als David Simon vom RSC Untermosel. Der Bücheler machte erst vor Kurzem beim Ironman Hawaii mit. Bei einer Feier ihm zu Ehren erzählte er, wie er es geschafft hat, den harten Wettkampf durchzuziehen.