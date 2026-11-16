Von Hawaii zurück an die Mosel
David Simon wird nach Ironman in Klotten gefeiert
Ironman David Simon (vorne Mitte) wurde in Klotten feierlich von seinem Verein RSC Untermosel im Moselschieferhaus in Klotten em
Ironman David Simon (vorne Mitte) wurde in Klotten feierlich von seinem Verein RSC Untermosel im Moselschieferhaus in Klotten empfangen. Seine Leistung beeindruckt viele, ob Bücheler, Klottener oder Vertreter aus der Lokalpolitik.
Alfons Benz

Nach dem Ironman kommt die große Feier: In Cochem-Zell, ob in Klotten oder Büchel, ist man unfassbar stolz auf David Simon. Er lief den Ironman – und schaffte es ins Ziel.

Lesezeit 3 Minuten
Was macht sie aus, diese mythischen Sportveranstaltungen, die selbst Gelegenheitszuschauer sofort kennen? Keiner weiß das wohl besser als David Simon vom RSC Untermosel. Der Bücheler machte erst vor Kurzem beim Ironman Hawaii mit. Bei einer Feier ihm zu Ehren erzählte er, wie er es geschafft hat, den harten Wettkampf durchzuziehen.
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