Unternehmen verunsichert Dauns Volksbank-Chef leicht optimistisch Mario Hübner 11.02.2026, 00:00 Uhr

i Hat sich trotz Konjunkturtief, weltweiten Krisen und Zoll-Streitigkeiten besser entwickelt als gedacht: das 2025er-Geschäft der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel - insgesamt und auch im Regionalmarkt Eifel. Im Bild ist die Geschäftsstelle in Daun. TV/Mario Hübner

Trotz weltweiter Kriege, Zölle oder deren Androhung: Warum Dauns Volksbank-Chef zwar Unsicherheit beim Gewerbe spürt, die Vulkaneifel-Wirtschaft als stabil erachtet und sogar einen kleinen Aufschwung erwartet.

Daun. Die aktuelle Weltlage, geprägt von Kriegen und Zöllen beziehungsweise deren Androhung, sorgt auch bei Unternehmen in der Vulkaneifel für Verunsicherung. Thomas Klassmann, Direktor des Regionalmarkts Eifel der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel, sagt: „Grundsätzlich geht es unserem mittelständisch geprägten Gewerbe gut.







Artikel teilen

Artikel teilen