Trotz weltweiter Kriege, Zölle oder deren Androhung: Warum Dauns Volksbank-Chef zwar Unsicherheit beim Gewerbe spürt, die Vulkaneifel-Wirtschaft als stabil erachtet und sogar einen kleinen Aufschwung erwartet.
Lesezeit 2 Minuten
Daun. Die aktuelle Weltlage, geprägt von Kriegen und Zöllen beziehungsweise deren Androhung, sorgt auch bei Unternehmen in der Vulkaneifel für Verunsicherung. Thomas Klassmann, Direktor des Regionalmarkts Eifel der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel, sagt: „Grundsätzlich geht es unserem mittelständisch geprägten Gewerbe gut.