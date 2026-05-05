Eistrends 2026 Daun: Welches Eis besonders gut schmeckt Mario Hübner 05.05.2026, 06:00 Uhr

i Eine Waffel wird in einer Eisdiele mit Eiskugeln verschiedener Sorten gefüllt. picture alliance/dpa/Friso Gentsch

In Daun gibt es gleich drei italienische Eisdielen, die im Internet allesamt gute Bewertungen bekommen. Wir haben uns durchprobiert: Das sind die Trends 2026, so schmecken sie, das kostet die Kugel.

Daun. Mit den steigenden Temperaturen steigt auch das Bedürfnis, in einer der heimischen Eisdielen (Daun hat immerhin drei!) ein leckeres Eis zu essen. Klar dürfen es die Lieblingseissorten (beim Autor sind das Vanille, Nuss und Tiramisu oder als Becher Spaghetti-Eis mit Erdbeeren) sein.







Artikel teilen

Artikel teilen