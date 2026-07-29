Campingplatz an der Mosel
Dauercamper finden in Pommern ihr zweites Zuhause
Dauercamper fühlen sich in Pommern wohl, wie das Ehepaar Reuen aus Nordrhein-Westfalen mit ihrem Dackel Wilson.
Dauercamper fühlen sich in Pommern wohl, wie das Ehepaar Reuen aus Nordrhein-Westfalen mit ihrem Dackel Wilson.
Annika Wilhelm

Mit einem Campingwagen hat man sein Heim jederzeit dabei – aber es gibt auch Camper, die ihren festen Stellplatz an ein und demselben Ort bevorzugen. Auch in Pommern gibt es ein paar. Warum sie die Mosel als ihr zweites Zuhause erkoren haben.

Lesezeit 2 Minuten
Das Reizvolle am Campen ist, dass man sein Zuhause auf vier Rädern überall dabei hat – so argumentieren jedenfalls viele. Allerdings gibt es noch eine ganz andere Sorte von Campern, nämlich diejenigen, die auf einem Campingplatz ihr zweites Zuhause aufgebaut haben.
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