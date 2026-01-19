Kappensitzung in Zell: Das Zeller Land ist fest in närrischer Hand
Kappensitzung in Zell
Das Zeller Land ist fest in närrischer Hand
Viel Spaß und beste Unterhaltung boten die Akteure der Kirmes- und Karnevalsgesellschaft Zell ihrem bunt kostümierten Publikum in der Narrhalla der Moselstadt. So lief dieses Fest des Frohsinns.
Die Kirmes- und Karnevalsgellschaft (KKG) Zell startete am vergangenen Samstag um 19 Uhr das Programm zur 1. Kappensitzung. Zu den Tönen der klingenden Musketiere zogen Matthias II. und Bettina II. mit ihrem Gefolge in die Zeller-Schwarze-Katz-Halle ein.