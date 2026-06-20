Kunst unter freiem Himmel 
Das wird beim Sommernachtsraum in Gillenbeuren geboten 
Die Künstlerin Dorothea Kirsch lädt zum wiederholten Mal zur Freilichtausstellung "Sommernachtsraum" in ihren Garten ein.
Die Künstlerin Dorothea Kirsch lädt zum wiederholten Mal zur Freilichtausstellung "Sommernachtsraum" in ihren Garten ein.
Ulrike Platten-Wirtz

Kunst, Livemusik und gemeinsames Picknick unter freiem Himmel, das wird beim Sommernachtsraum in Gillenbeuren geboten. Die Künstlerin Dorothea Kirsch öffnet ihren Garten für Kollegen und Kunstliebhaber. Diese Arbeiten sind zu sehen. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Künstlerin Dorothea Kirsch aus Gillenbeuren lädt am Sonntag, 28. Juni, 11 bis 19 Uhr, zum Kunstfest mit Picknick und Livemusik in ihren Garten ein.Insgesamt 16 Künstler – die Gastgeberin inbegriffen – stellen auf der Wiese sowie in und unter Bäumen ihre Werke aus.

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