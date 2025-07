Das steht beim Bierfestival in Bad Bertrich an

Bier spielt die Musik: So lautet nicht nur das Motto einer der Bands, die beim Bierfestival in Bad Bertrich auftritt, nein. Eigentlich könnte man die gesamte Veranstaltung damit beschreiben. Das ist für die 3. Ausgabe des Fests in der Eifel geplant.

Wenn es um Feste in Cochem-Zell geht, denkt man vorrangig an Weinfeste an der Mosel. Doch im Landkreis gibt es noch viel mehr als Weinfeste und Mosel: Der Eifelort Bad Bertrich lockt mit einem Bierfestival, das am Wochenende vom 11. und 12. Juli stattfindet. Alles spielt sich im Kurgarten ab.

Biergenuss, Musik und gute Stimmung: Darum geht’s beim Bierfestival mit Sommernachtstanz. Bei freiem Eintritt – freitags ab 19 Uhr, samstags ab 17 Uhr – können Besucher die Vielfalt regionaler und überregionaler Braukunst entdecken. Im Mittelpunkt des Festivals stehen damit unweigerlich die Brauereien, die ihre Produkte zur Verkostung anbieten. Von der kleinen Manufaktur bis hin zu bekannten Namen ist laut der Marketinggesellschaft Gesundland Vulkaneifel, die das Fest veranstaltet, alles dabei: „Jede Brauerei bringt dabei ihre eigene Handschrift ins Glas.“ Neun Brauereien sind es insgesamt, die ihre Getränke in der Eifel verkaufen werden.

Diese Biersorten gibt’s beim Festival

Neben den Getränken von bekannten Brauereien, zum Beispiel Bitburger, Erdinger oder Früh Kölsch, können Besucher vor allem regionale Biere verköstigen. Dazu gehören Kirner, Lutzerather Biermanufaktur, Pleiner Biermanufaktur, Vulkanbräu oder etwa das Pulvermaarbier, das unter Verwendung regionaler Rohstoffe und des originalen Pulvermaarwassers gebraut wird. Nicht fehlen darf das Bertricum – das Bier, das aus Bad Bertrich selbst stammt. Was es so besonders macht: Zum Brauen wird Bad Bertricher Glaubersalz-Wasser genutzt.

Neben dem Bier wird es auch Sekt, Wein, Cocktails oder Longdrinks geben. Auch für die kulinarische Vielfalt ist mit Fingerfood, Waffeln, Currywurst mit Pommes und Burger gesorgt.

Und wer tanzen möchte, kann das beim Sommernachtstanz auch tun: Die Band Kollona Sorgenlos spielt am Freitag unter dem Motto „Bier spielt die Musik“ bekannte Klassiker, samstags eröffnet der Musikverein Lavaecho um 17 Uhr das Fest und wird ab 19 Uhr von der Lala-Schlagerparty abgelöst.