Wirtschaft in der Region
Das steckt hinter Immobilienverkauf bei MAN in Wittlich
Eine von MAN genutzte Immobilie in der Otto-Hahn-Straße steht zum Verkauf.
Eine von MAN genutzte Immobilie in der Otto-Hahn-Straße steht zum Verkauf.
Ursula Bartz

Für 3,5 Millionen Euro ist im Wittlicher Industriegebiet eine Immobilie zu haben, die vom Unternehmen MAN genutzt wird. Steht der dortige Standort etwa infrage?

Lesezeit 3 Minuten
„In verkehrsgünstiger Lage von Wittlich, im Industriepark II nahe der Autobahn A1 gelegen, bietet diese Gewerbeeinheit Kapitalanlegern ein solides Investment.“ So wirbt die Anzeige auf einem Internet-Immobilienportal um potenzielle Käufer. Auf dem Foto wird schnell ersichtlich, wer in dieser Liegenschaft zu Hause ist: der Fahrzeug- und Maschinenbaukonzern MAN.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren