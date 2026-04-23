Wirtschaft in der Region Das steckt hinter Immobilienverkauf bei MAN in Wittlich 23.04.2026, 16:21 Uhr

i Eine von MAN genutzte Immobilie in der Otto-Hahn-Straße steht zum Verkauf. Ursula Bartz

Für 3,5 Millionen Euro ist im Wittlicher Industriegebiet eine Immobilie zu haben, die vom Unternehmen MAN genutzt wird. Steht der dortige Standort etwa infrage?

„In verkehrsgünstiger Lage von Wittlich, im Industriepark II nahe der Autobahn A1 gelegen, bietet diese Gewerbeeinheit Kapitalanlegern ein solides Investment.“ So wirbt die Anzeige auf einem Internet-Immobilienportal um potenzielle Käufer. Auf dem Foto wird schnell ersichtlich, wer in dieser Liegenschaft zu Hause ist: der Fahrzeug- und Maschinenbaukonzern MAN.







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