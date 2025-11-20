Zu alt, zu leer, zu gefährlich Das soll sich in Traben-Trarbach ändern Ursula Bartz 20.11.2025, 06:00 Uhr

i Hier wünschen sich die Planer eine einladende Grünfläche als zentralen Anlaufpunkt in der Stadt. Derzeit wird das Areal neben dem Rathaus nur zum Parken genutzt. TV/Ursula Bartz

Zu alt, zu laut, zu leer, zu gefährlich: Dieses Urteil fällen Experten über die Altstadt von Trarbach. Mehr als 14 Millionen Euro sollen jetzt in die Sanierung fließen. Auch für Privatleute könnte es Geld geben.

Trarbach. „Die Altstadt von Trarbach weist nicht nur Defizite in der Daseinsvorsorge auf, sondern verliert zunehmend an Attraktivität als Wohn- und Lebensraum“: Eine aktuelle Untersuchung legt den Finger in die Wunde der Stadt. Im Innern Trarbachs gebe es „gestalterische Defizite“, zu wenige Grünflächen, Rad- und Gehwege, zu viel Sanierungsstau.







Artikel teilen

Artikel teilen