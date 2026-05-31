Neue Staatssekretärin Das sind die Pläne von CDU-Politikerin Kristina Brixius Hans-Peter Linz 31.05.2026, 10:00 Uhr

i Kristina Brixius ist neue Staatssekretärin in Mainz. TV

Nach dem Regierungswechsel in Rheinland-Pfalz übernimmt die CDU-Politikerin Kristina Brixius aus Maring-Noviand das Amt der Staatssekretärin im Landwirtschaftsministerium. Sie will Klimaschutz und Wirtschaft verbinden.

Maring-Noviand. Der Regierungswechsel in Mainz und die Übernahme der Regierungsverantwortung nach 35 Jahren durch die Christdemokraten machen es möglich: Mit Kristina Brixius aus Maring-Noviand wurde nach langer Zeit die erste Staatssekretärin aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich mit CDU-Parteibuch ins Amt berufen.







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