Nach dem Regierungswechsel in Rheinland-Pfalz übernimmt die CDU-Politikerin Kristina Brixius aus Maring-Noviand das Amt der Staatssekretärin im Landwirtschaftsministerium. Sie will Klimaschutz und Wirtschaft verbinden.
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Maring-Noviand. Der Regierungswechsel in Mainz und die Übernahme der Regierungsverantwortung nach 35 Jahren durch die Christdemokraten machen es möglich: Mit Kristina Brixius aus Maring-Noviand wurde nach langer Zeit die erste Staatssekretärin aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich mit CDU-Parteibuch ins Amt berufen.