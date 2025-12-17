Verstärkung für die Eifel Das sind die neuen Ärzte für das Krankenhaus in Daun Mario Hübner 17.12.2025, 06:00 Uhr

i Im Krankenhaus Daun dreht sich das Personalkarussell. TV/Mario Hübner

Durch den Abgang von Chefarzt Sebastian Fürderer Mitte Dezember dreht sich das Personalkarussell im Krankenhaus Daun. Wir sagen, wer alles neu kommt und welchen Posten besetzt.

Daun. Für Dr. Sebastian Fürderer, seit zehn Jahren Ärztlicher Direktor des Krankenhauses Daun und Chefarzt der überaus erfolgreichen Orthopädie und Unfallchirurgie, ist der 16. Dezember der letzte Arbeitstag in Daun. Er wechselt zurück an seinen Wohnort Trier – in die Großpraxis „Orthopaedicum“, die vom Petrisberg in einen Neubau mit moderner Ausstattung an die Mosel zieht.







