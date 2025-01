Das sagen die Parteien in Cochem-Zell zum Böllerverbot

Weiter Böllern oder doch ein Verbot der privaten Böllerei – eine Petition der Polizeigewerkschaft Berlin brachte die Diskussion um ein bundesweites Böllerverbot in Schwung. So positionieren sich die Parteien im Kreis Cochem-Zell in dieser Debatte.