Medizinermangel an der Mosel Das MVZ Zell sucht händeringend Fachärzte Birgit Pielen 28.11.2025, 10:00 Uhr

„Die Gewinnung neuer Mediziner gestaltet sich derzeit generell schwierig", teilt die Katharina-Kasper-Gruppe mit. Das wirkt sich auch auf das Angebot im MVZ Zell aus.

Welche medizinischen Angebote gibt es inzwischen im Medizinischen Versorgungszentrum Zell, nachdem die stationäre Versorgung im Mittelmosel-Klinikum beendet wurde? Wir haben nachgefragt.

Seit Juli 2025 wird das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Zell aufgebaut, weil das Mittelmosel-Klinikum die stationäre Versorgung wegen massiver finanzieller Defizite beendet hat. Was ist der Stand der Dinge im MVZ? Wir haben bei der Trägergesellschaft, der Katharina-Kasper-Gruppe in Dernbach, nachgefragt.







