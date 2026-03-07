Buch zum Klinik-Aus in Zell
Das Krankenhaus ist weg, das Vertrauen auch
Karl F. Masuhr (links), Gabriele Klaus und Frank Klaus stellen ihr Buch "Die Notfallkrise auf dem Land" vor.
Birgit Pielen

Das Ende des Zeller Krankenhauses ist der Anfang des Misstrauens: Die Schließung markiert nicht nur ein Versorgungsdefizit, sondern auch einen Vertrauensverlust zwischen Politik und Bürgern. Ein Buch dokumentiert, was passiert ist.

Lesezeit 3 Minuten
Die Krankenhausschließung in Zell Ende Juni 2025 erschüttert die Menschen an der Mosel bis heute. Wenn Landes- und Bundespolitik den ländlichen Raum in der Gesundheitspolitik vernachlässigen, dann erzeugt das vor allem eins: Unverständnis, Misstrauen, Angst, Wut.

