Das Ende des Zeller Krankenhauses ist der Anfang des Misstrauens: Die Schließung markiert nicht nur ein Versorgungsdefizit, sondern auch einen Vertrauensverlust zwischen Politik und Bürgern. Ein Buch dokumentiert, was passiert ist.
Lesezeit 3 Minuten
Die Krankenhausschließung in Zell Ende Juni 2025 erschüttert die Menschen an der Mosel bis heute. Wenn Landes- und Bundespolitik den ländlichen Raum in der Gesundheitspolitik vernachlässigen, dann erzeugt das vor allem eins: Unverständnis, Misstrauen, Angst, Wut.