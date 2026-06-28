Mehr Platz für Menschen am Lebensende: Das Hospiz St. Josef in Zell erweitert sein Angebot von sechs auf neun Plätze. Zugleich wirbt die Einrichtung für ehrenamtliches Engagement und Spenden, um die wichtige Arbeit weiter auszubauen.
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Das Hospiz St. Josef in Zell erweitert sein Angebot: Künftig stehen neun statt sechs Plätze für sterbende Menschen zur Verfügung. „Mit der Erweiterung schaffen wir mehr Raum für Menschen, die unsere Unterstützung am Lebensende benötigen“, sagt Sabine Anton, Leiterin des Hospizes.