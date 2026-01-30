Ruine in Senhals ist verkauft Das hat der neue Besitzer mit der alten Brauerei vor Ulrike Platten-Wirtz 30.01.2026, 14:00 Uhr

i Die ehemalige Brauerei war ein Ensemble aus Haupt- und Nebengebäuden. Heute ist nur noch der Keller intakt. Ulrike Platten-Wirtz

Karl-Heinz Alteepping aus Mesenich hat die ehemalige Brauerei Senhals für 1000 Euro erworben. Unsere Zeitung hat mit dem Winzer und Gastronom darüber gesprochen, was er jetzt mit der Ruine vorhat.

Wo vor rund 170 Jahren noch Bier gebraut wurde, steht heute bloß eine Ruine. Nachdem die Brauerei schon im 19. Jahrhundert den Betrieb eingestellt hat, gab es unterschiedliche Nutzungen. Vom Jagdhotel über Schweine- und Hühnerzucht bis zur Unterkunft für die Arbeiter beim Bau des Kaiser-Wilhelm-Tunnels.







