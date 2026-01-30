Ruine in Senhals ist verkauft
Das hat der neue Besitzer mit der alten Brauerei vor
Die ehemalige Brauerei war ein Ensemble aus Haupt- und Nebengebäuden. Heute ist nur noch der Keller intakt.
Ulrike Platten-Wirtz

Karl-Heinz Alteepping aus Mesenich hat die ehemalige Brauerei Senhals für 1000 Euro erworben. Unsere Zeitung hat mit dem Winzer und Gastronom darüber gesprochen, was er jetzt mit der Ruine vorhat.

Lesezeit 1 Minute
Wo vor rund 170 Jahren noch Bier gebraut wurde, steht heute bloß eine Ruine. Nachdem die Brauerei schon im 19. Jahrhundert den Betrieb eingestellt hat, gab es unterschiedliche Nutzungen. Vom Jagdhotel über Schweine- und Hühnerzucht bis zur Unterkunft für die Arbeiter beim Bau des Kaiser-Wilhelm-Tunnels.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren