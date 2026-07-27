Mit Martin Richerzhagen verliert die IGS Zell einen geschätzten Lehrer und die Ruanda-Hilfe einen außergewöhnlichen Brückenbauer. Sein jahrzehntelanges Engagement wirkt weit über seinen Tod hinaus.
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Der plötzliche Tod von Martin Richerzhagen erschüttert Menschen weit über den Kreis Cochem-Zell hinaus. Der beliebte Lehrer der Integrierten Gesamtschule Zell ist am 21. Juli im Alter von nur 64 Jahren verstorben. Er hinterlässt nicht nur an der IGS eine große Lücke, sondern auch in der Ruanda-Hilfe.