Trauer um Lehrer aus Bullay Das große Vermächtnis von Martin Richerzhagen Birgit Pielen 27.07.2026, 11:55 Uhr

i Martin Richerzhagen (hinten rechts) organisierte viele Begegnungen zwischen Schülern der IGS Zell und der Groupe Scolaire Byumba Catholique in Ruanda. Dieses Foto wurde bei einem Treffen 2019 aufgenommen. Matthias Müller

Mit Martin Richerzhagen verliert die IGS Zell einen geschätzten Lehrer und die Ruanda-Hilfe einen außergewöhnlichen Brückenbauer. Sein jahrzehntelanges Engagement wirkt weit über seinen Tod hinaus.

Der plötzliche Tod von Martin Richerzhagen erschüttert Menschen weit über den Kreis Cochem-Zell hinaus. Der beliebte Lehrer der Integrierten Gesamtschule Zell ist am 21. Juli im Alter von nur 64 Jahren verstorben. Er hinterlässt nicht nur an der IGS eine große Lücke, sondern auch in der Ruanda-Hilfe.







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